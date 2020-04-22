تراند اليوم : شاهد.. غضب واسع بدولة عربية بسبب تكلفة برنامج طبخ لفنان شهير

حالة من الجدل أثيرت في الكويت، بسبب قيمة تكلفة برنامج للطبخ للفنان الشعبي والشيف الكويتي سليمان القصار على تلفزيون الكويت في شهر رمضان.



وراجت في الساعات الأخيرة على موقع التواصل "تويتر" معلومات لم نتأكد من صحتها، أن البرنامج يتضمن 30 حلقة حصريا على تلفزيون الكويت، وبلغ إجمالي تكلفته (200,000 دينار كويتي) أي ما يعادل (660,000 دولار)، وهو ما أحدث موجة انتقادات من قبل كويتيين، خاصة في ظل تدهور أسعار النفط العالمية وانعكاساتها المقبلة على الاقتصاد.

وطالت الانتقادات وزير الإعلام، حيث استنكر عدد من الكويتيين دفع مثل هذا المبلغ الضخم في عقد برنامج للطبخ من قبل الوزارة، في ظل الاقتصاد المتردي،

يذكر أن سليمان القصار - والذي يتابعه عبر إنستغرام وحده قرابة نصف مليون متابع - بدأ مشواره كمغن شعبي، إلا أنه عرف شهرته من خلال تقديمه برنامج "نكهة وبهار" الرمضاني والمتخصص بالمطبخ الشعبي الكويتي، والذي اعتاد استضافة مشاهير فيه، فيما سبق وأكد "القصار" في تصريحات سابقة أنه ليس "شيف" إنما مجرد هاو للطبخ.