تراند اليوم : رغم حرصها على عدم ظهورهم.. منى زكي تنشر فيديو مع أبنائها



نشر الفنانة المصرية منى زكي، فيديو من داخل منزلها رفقة أبنائها، أثناء تواجدهم في الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من أن الثنائي أحمد حلمي وزوجته منى زكي يحرصان على عدم ظهور أبنائهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ان "الملل" دفع "زكي" إلى الظهور مع أبنائها.

ونشرت منى مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه مع أولادها خلال مساعدتهم لها في بعض الأعمال المنزلية، وأضافت قائلة: "الأيام دي كلنا قاعدين في البيت.. وأي حد عنده عيال متبهدل ومتمرمط بشكل مش عادي، لأن قعدة البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين زهقانين أكتر مننا".

تابعت: "قعدت فاكر ازاي يقدروا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات، قولت أنا ممكن اعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم.. عشان أنا كمان لما اطلب منهم حاجة واحتاجهم يساعدوا معايا في البيت يعملوها بسهولة.. يلمعوا خشب بقا أو يلمعوا أرض أو يلعبوا معايا رياضة بدل ما يعملوا دوشة".