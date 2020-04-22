فيديو..ساندي تقدم أغنية "اتنين في واحدة" في بث مباشر على "البيانو"

قدمت الفنانة ساندي أغنيتها الجديدة "اتنين في واحدة" على البيانو، وذلك في فيديو نشرته عللى حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:محمد خلف، توزيع:هاني ربيع، وقدمتها ساندي في

الشهر الماضي على شكل "فيديو كليب" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 100 ألف مشاهدة.

وفي نفس السياق الفني طرحت

ساندي أحدث ألبوماتها بعنوان "اتنين في واحدة" ، الذي ضم 8 أغنيات منهم "كان عادي، على خشبة المسرح، زي التمثال، ريموت حياتك"، وحصلت أغنية "كان عادي" على الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم، حيث سجلت أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب".

شاهد الفيديو من هنا