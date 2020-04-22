الليلة.. بلقيس تلتقي بجمهورها اون لاين على انستجرام



أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عن ظهورها مع جمهورها مساء اليوم، الأربعاء عبر خاصية اللايف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت بلقيس عبر حسابها قائلة :"احلى وأجمل بث لايف في تاريخ الانستا بيجمعني مع بابا الحبيب".

وتابعت '"انتظروني اليوم الأربعاء الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية في بث انستا مباشر واحاديث شيقة عن الطفولة والفن وراح ندندن لكم شوي وراح أبلغكم عن برنامجي الرمضاني في سناب شات وقصص ثانية كثير.. كونوا كثار ومنشنو بعض والحاضر يعلم الغايب". في بث انستا مباشر واحاديث شيقة عن الطفولة والفن وراح ندندن لكم شوي وراح أبلغكم عن برنامجي الرمضاني في سناب شات وقصص ثانية كثير.. كونوا كثار ومنشنو بعض والحاضر يعلم الغايب".



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