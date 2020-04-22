يسرا تنعي عمرو عبدالسميع بكلمات مؤثرة



نعت الفنانة يسرا، الصحفي والإعلامي الكبير عمرو عبدالسميع، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت يسرا عبر حسابها قائلة :"‫فقدت مصر اليوم قامه من قامات الصحافة الصحفي الكبير عمرو عبد السميع.. إنسان وطني بمعني الكلمة مثقف بكل المقاييس، كنت أخا و صديقا رحمة الله عليك. إنا لله و إنا إليه راجعون". من قامات الصحافة الصحفي الكبير عمرو عبد السميع.. إنسان وطني بمعني الكلمة مثقف بكل المقاييس، كنت أخا و صديقا رحمة الله عليك. إنا لله و إنا إليه راجعون".

الجدير بالذكر أن توفى الدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، بعد مروره بأزمة صحية حرجة خلال الأيام الماضية، وشيعت جنازته بمقابر العائلة أول طريق السويس.



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