فيديو.. هنا الزاهد تجسد شخصية بكيزة الدرمللي

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع تجسد فيه شخصية السيدة الشهير "بكيزة الدرمللي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شخصية "بكيزة" قامت بها الفنانة القديرة سهير البابلي في مسلسلها الكوميدي الشهير "بكيزة وزغلول" مع الفنانة إسعاد يونس، والذي تم إنتاجه 1986. الفنانة إسعاد يونس، والذي تم إنتاجه 1986. يذكر أن هنا الزاهد تقدم أولى برامجها الترفيهية بعنوان "هزر فزر" وتدور فكر البرنامج حول استضافة عدد من النجوم لينقسموا إلى فريقين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب ومنها لعبة "تمثيل الأشياء، الحروف، البوسترات المحرفة". فريقين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب ومنها لعبة "تمثيل الأشياء، الحروف، البوسترات المحرفة". وفي سياق فني آخر تستعد الزاهد لفيلمها السينمائي الجديد لعام 2020 بعنوان "الغسالة"، ويشاركها البطولة "محمود حميدة، أحمد حاتم، محمود الليثي، علي الطيب، شيرين رضا"، تأليف: عادل صليب، إخراج: عصام عبدالحميد. Advertisements شاهد الفيديو من هنا

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