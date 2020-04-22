نعت الفنانة يسرا الصحفي عمرو عبد السميع، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت يسرا صورة للراحل وودعته بكلمات مؤثرة قائلة:"فقدت مصر اليوم قامه من قامات الصحافة... الصحفي الكبير عمروعبد السميع. إنسان وطني بمعني الكلمة مثقف بكل المقاييس، كنت أخا و صديقا رحمة الله عليك. إنا لله و إنا إليه راجعون".
توفى الدكتور عمرو عبد السميع أحد أبرز الصحفيين في جريدة الأهرام، بعد مروره بأزمة صحية،وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمقابر العائلة أول طريق السويس.
يذكر أن يسرا تشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من نجوم الدراما منهم" وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، وهنادى مهنى، خالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب ، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تنعي الصحفي عمرو عبد السميع بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.