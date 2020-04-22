يسرا تنعي الصحفي عمرو عبد السميع بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة يسرا الصحفي عمرو عبد السميع، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت يسرا صورة للراحل وودعته بكلمات مؤثرة قائلة:"فقدت مصر اليوم قامه من قامات الصحافة... الصحفي الكبير عمرو

عبد السميع. إنسان وطني بمعني الكلمة مثقف بكل المقاييس، كنت أخا و صديقا رحمة الله عليك. إنا لله و إنا إليه راجعون".

توفى الدكتور عمرو عبد السميع أحد أبرز الصحفيين في جريدة الأهرام، بعد مروره بأزمة صحية،

وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمقابر العائلة أول طريق السويس.

يذكر أن يسرا تشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من نجوم الدراما منهم" وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، وهنادى مهنى، خالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب ، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

Advertisements