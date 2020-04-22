نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها بالفنانة القديرة يسرا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت حلا على الصورة قائلة: "سعيدة اني اشتغلت مع الفنانة يسرا". ويجتمع الثنائي للمرة الأولى في الدراما الرمضانية عبر مسلسل "خيانة عهد" الذي سيعرض بعد أيام على القنوات التليفزيونية، ويشاركهما البطولة"خالد أنور، محمد رياض، تيام قمر، بيومي فؤاد، صبري فواز" ومن تأليف:أحمد سلطان، أمين جمال، إخراج:سامح عبد العزيز. الذي سيعرض بعد أيام على القنوات التليفزيونية، ويشاركهما البطولة"خالد أنور، محمد رياض، تيام قمر، بيومي فؤاد، صبري فواز" ومن تأليف:أحمد سلطان، أمين جمال، إخراج:سامح عبد العزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة: سعيدة بالعمل مع يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.