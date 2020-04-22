أمجد مصطفى يكتب: الطرب والسلطنة صناعة مصرية 100%

بليغ حمدى الذى منح الفن الحب كله

سيد مكاوى أشهر مسحراتى مصرى

مصر هى دولة الطرب، من هنا تعلم العالم معنى كلمة السلطنة فى الغناء، ومن هنا بدأت الأجساد تتمايل طربًا، بجمل موسيقية تقشعر لها الأبدان، مصر هى قبلة الغناء العربى، هى دولة الملحنين والمجددين فى الموسيقى والغناء، لم تمر فترة زمنية إلا ويخرج منها أستاذ أو أستاذة يرفع الجميع له أو لها القبعة، هنا ولد رائد وفارس التجديد سيد درويش، وهنا ولد محمد القصبجى وعبدالوهاب والسنباطى، الذين توارثوا الموسيقى والغناء عن الشيخ المسلوب، وسلامة حجازى ومحمد عثمان، هنا أرض الكنانة والمكانة.

مصر هى الشريان الذى قام بتغذية العالم العربى بكل حرف وجملة موسيقية، هنا القاهرة التى منحت الجميع شهادة الاعتماد، والارتباط بالجمهور، هنا الإذاعة المصرية التى حملت عبر أثيرها مهمة تقديم الأصوات والنغم الشرقى الأصيل، ومهما ظهرت من زوابع داخل الوسط الغنائى وظهر الهاموش والناموس، والذباب، لن يضيع تاريخنا الغنائى، بل إن هذه الزوابع كلما ظهرت تذكرنا ماضينا الجميل. فى حلقتين سابقتين ذكرنا أن مصر فنانة منذ 7 آلاف سنة فى الجزء الأول قدمنا بانوراما عن الفن المصرى بصفة عامة، وريادته، وفى الجزء الثانى خصصناه لتاريخ مصر الغنائى من قدماء المصريين حتى مشايخنا فى العصر الحالى. وفى هذا الجزء الثالث سنواصل، رغم فيروس الكورونا المنتشر عالميًا، تاريخنًا فى عالم التلحين، وما أكثر ما قدمت مصر للعالم العربى من ملحنين، لذلك فالجزء الخاص بالملحنين سوف نواصل الكتابة عنه لعدة أجزاء، حتى نعطى هؤلاء الرواد حقهم الطبيعى.

تحدثنا فى الحلقة الأولى «المصرى فنان عمره 7 آلاف سنة عن ريادتنا بصفة عامة فى الموسيقى والغناء والسينما والدراما والإعلام والمسرح، والأوبرا وأكاديمية الفنون، ثم بدأنا فى الحلقة الثانية نتحدث بتوسع أكبر، عن كل مجال، من المجالات، وتحدثنا فى الجزء الثانى عن الموسيقى من عهد قدماء المصريين، مروراً بدور الترانيم القبطية، فى الكنائس والموالد الشعبية حتى وصلنا إلى عصر المشايخ فى وقتنا الراهن، وفى الجزء الثالث تناولنا الملحنين من الشيخ المسلوب مرورًا بسلامة حجازى وسيد درويش وعبدالوهاب والسنباطى وزكريا أحمد والقصبجى، وفى الحلقة الرابعة استكملنا مسيرة الملحنين فى النهوض بالأغنية المصرية والعربية، بما يؤكد أننا فى مصر دولة الإبداع والمبدعين، وأن عمر بعض فنانينا أطول من أعمار دولة بأكملها. وأن إبداعهم ربما يكون أكثر تأثيراً من دول كثيرة. حيث استعرضنا تاريخ الموجى والطويل ومحمود الشريف ومنير مراد، واليوم فى الحلقة الخامسة نواصل عرض تاريخ دولة الإبداع والمبدعين، مصر الفن والفنانين، أقدم دولة عرفها التاريخ وعرفت الفنون بكافة أشكالها، مصر التى سطرت أهم سيناريوهات العرب، فى السينما والدراما، وأهم من كتبوا النوتة الموسيقية وأهم العازفين والملحنين والشعراء، مصر الطرب الأصيل والنغم المشبع بالموهبة، مصر تواصل الأجيال، وشموخ الجبال، وكبرياء الإنسان، مصر أقدم لوحة فنية وأقدم فنان.

اليوم نواصل عرض أهم من لحنوا الأغنية ومنحوها الجنسية المصرية.

<< هذا بليغ حمدى، ابن مصر البار، الذى منحها الحب كله، ومن هذا الحب لحن أجمل الألحان، ملهمته كانت مصر، لذلك عاش ومات عاشق التراب، صنع الأمجاد، وأرخ للأجداد، هو من صنع لحن بوابة الحلوانى، ولمَ لا وهو أجمل حلوانى قدم الموسيقى، وجعل الكل يتذوقها ابن الحارة وابن الاحياء الراقية، ابن القاهرة وابن الريف، ابن البادية وابن الصعيد، هذا هو البليغ، بليغ حمدى، ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر 1931 وكان والده يعمل أستاذاً للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا). بليغ هو مدرسة نادرة فى عالم التلحين أجمع الشباب والكبار على موهبته والحانه التى تناسب كل الأعمار والأذواق، جملته الموسيقية تخرج من القلب لتدخل القلب مباشرة، أعمال جددت شباب الموسيقى العربية، هل كان أحد يتصور أن أم كلثوم من الممكن أن تخرج عن تقليديتها وتبتعد عن السنباطى وتقدم نوعية أخرى من الغناء، بليغ جعلها تفعلها، وأصبح هو محور اهتمام أم كلثوم منذ بداية الستينات، بليغ هو هدية محمد فوزى لها. وما أجمل تلك الهدية.

أتقن بليغ العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر. فى سن الثانية عشرة حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغيرة حالت دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبدالحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى وتعرف من خلاله على الموشحات العربية. التحق بليغ بكلية الحقوق، وفى نفس الوقت التحق بشكل أكاديمى بمعهد فؤاد الأول للموسيقي «الموسيقى العربية» كانت جملته الموسيقية قريبة من الناس واستطاع أن يلبس الجملة الموسيقية الشيك ثوباً شعبياً.

الفنان محمد فوزى أول من قدم بليغ حمدى لأم كلثوم فى أغنية «حب إيه» فى ديسمبر كلمات

عبدالوهاب محمد 1960 ثم توالت الأعمال بينهما فى ديسمبر 1961 أغنية انساك من كلمات مأمون الشناوى، ديسمبر 1962 أغنية ظلمنا الحب من كلمات عبدالوهاب محمد، ديسمبر 1963 أغنية كل ليلة وكل يوم من كلمات مأمون الشناوى.

ديسمبر 1964 أغنية سيرة الحب من كلمات مرسى جميل عزيز، يوليو 1965 أغنية بعيد عنك من كلمات مأمون الشناوى، فبراير 1967 أغنية فات من كلمات مرسى جميل عزيز، وألف ليلة 1969، أغنية الحب كله من كلمات أحمد شفيق كامل 1971، وفى فبراير 1973 أغنية حكم علينا الهوى وهى آخر ما غنت أم كلثوم وكانت من كلمات عبدالوهاب محمد، كما قدم لعبدالحليم حافظ مجموعة من أهم الألحان منذ نهاية الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات منها تخونوه كلمات إسماعيل الحبروك، خسارة كلمات مأمون الشناوى، أعز الناس كلمات مرسى جميل عزيز، سواح كلمات محمد حمزة، على حسب وداد قلبى كلمات صلاح أبو سالم، التوبة كلمات عبدالرحمن الأبنودى، جانا الهوى كلمات محمد حمزة.

«عدى النهار» كلمات عبدالرحمن الأبنودى، «المسيح» كلمات عبدالرحمن الأبنودى، «البندقية اتكلمت» كلمات محسن الخياط، «فدائى» كلمات محمد حمزة، «الهوى هوايا» كلمات عبدالرحمن الأبنودى، «موعود» كلمات محمد حمزة، «زى الهوا» كلمات محمد حمزة، «مداح القمر» كلمات محمد حمزة، «حاول تفتكرنى» كلمات محمد حمزة. «أى دمعة حزن لا» وأخيراً «حبيبتى من تكون»، كوّن بليغ حمدى ووردة ثنائياً فنياً كبيراً وارتبطا بقصة حب عنيفة كللت بالزواج ولم يستمر طويلا لكن على المستوى الفنى قدمت وردة أهم أعمالها معه، منها العيون السود كلمات محمد حمزة، خليك هنا كلمات: محمد حمزة، حكايتى مع الزمان كلمات: محمد حمزة، دندنة كلمات: عبدالوهاب محمد، بودعك كلمات: بليغ حمدى، لو سألوك كلمات: أولاد الحلال عبدالرحيم منصور، اسمعونى كلمات سيد مرسى، اشترونى كلمات سيد مرسى، وحشتونى كلمات سيد مرسى، حنين كلمات عبدالوهاب محمد احضنوا الأيام كلمات سيد مرسى، احبك فوق ما تتصور كلمات على مهدى من بين ألوف كلمات: منصور الشادى، ليالينا كلمات: سيد مرسى. على الربابة كلمات: عبدالرحيم منصور.

كما قدم مع صباح روائع أيضاً عاشقة وغلبانة، يانا يانا، زى العسل، جانى وطلب السماح، أمورتى الحلوة، شمس الشموس يا صبوحة.

أما محمد رشدى، فقدم معه أروع الأعمال الشعبية التى فجرت غيرة كثير من الأصوات، أغنية طاير يا هوى من كلمات محمد حمزة، على الرملة من كلمات محمد حمزة، الأسمرانى من كلمات عبدالرحيم منصور، بياع القناديل من كلمات محمد حمزة، ميتا أشوفك كلمات محمد حمزة، سالمة يا سلامة كلمات صلاح أبوسالم.

أما مع مطربة ميادة الحناوى، فقد قدم «الحب اللى كان» و«أنا بعشقك»، «مش عوايدك، فاتت سنة، أنا أعمل إيه، سيدى أنا أول وآخر حبيب. كما قدم أعمالاً لأغلب المطربين، مثل على الحجار وهانى شاكر ومحمد منير ومحمد الحلو وسوزان عطية وسميرة سعيد، كان بليغ بمثابة بوابة المرور لأغلب الأصوات العربية.

<< سيد مكاوى 1928 - 1997 ولد سيد مكاوى نشأ فى أسرة شعبية بسيطة فى حارة قبودان فى حى الناصرية فى السيدة زينب، كان كفيفًا وكان ذلك عاملًا أساسياً فى اتجاه أسرته إلى دفعه للطريق الدينى بتحفيظه القرآن، فكان يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة فى مسجد أبوطبل ومسجد الحنفى بحى الناصرية.

فى منتصف الخمسينيات، بدأت الإذاعة المصرية فى التعامل مع سيد مكاوى كملحن إلى جانب كونه مطربًا وبدأت فى إسناد الأغانى الدينية إليه وأشهرها أسماء الله الحسنى. وهو أشهر من قدم المسحراتى وكذلك «الليلة الكبيرة»، أشهر أوبريت للأطفال الذى تحول إلى باليه على يد الدكتور عبدالمنعم كامل.

كانت بداية الشهرة لسيد مكاوى من خلال لحن لشريفة فاضل وهو «مبروك عليك يا معجبانى» واللحن الأشهر لمحمد عبدالمطلب وهو «اسأل مرة عليّا» وبدأ تهافت المطربين والمطربات على الملحن سيد مكاوى كل يسعى للحصول منه على لحن فقدم: ومن أشهر ألحانه يا مسهرنى لأم كلثوم عام 1972، هناك محطتان مهمتان فى حياته، المحطة الأولى والتى صاغها شعراً صلاح جاهين ألا وهى (الرباعيات) والتى قدمت من خلال إذاعة صوت العرب فى نهاية الستينيات من إخراج أنور عبدالعزيز وكانت تقدم فى حلقات يومية وشيوعًا كبيرًا ما حدا بالمطرب

على الحجار إلى استئذان سيد مكاوى فى إعادة تقديمها وقد وافق سيد مكاوى وتم إعادة تسجيلها بصوت على الحجار.

المحطة الثانية هى حلقات نور الخيال وصنع الأجيال وهو ديوان شعرى كامل للشاعر الكبير فؤاد حداد يصف فيها القاهرة العظيمة وما مر بها من أحداث عبر التاريخ حيث تم تقديمه من خلال إذاعة البرنامج العام خلال شهر رمضان عام 1968 من إخراج فتح الله الصفتى وهذا البرنامج له المقدمة الغنائية الشهيرة (أول كلامى سلام) وقام بغنائه سيد مكاوى فى شكل الشاعر الراوى وقدم من خلال الثلاثين حلقة العديد من الأصوات الجديدة والمواهب الشابة آنذاك والتى شاركته فى الغناء، مثل ليلى جمال وزينب يونس ووجنات فريد وعبدالحميد الشريف وكان من أشهر أغانى سيد مكاوى والتى قدمت من خلال هذا البرنامج أغنية (الأرض بتتكلم عربى).

<< أحمد صدقى 1916- 1987 ولد بمدينة العياط بمصر لوالد كان يعمل مأمورا بالبوليس المصرى، ظهرت موهبة أحمد صدقى الموسيقية منذ الصغر شجعه والده على دراستها، والتحق بمعهد الموسيقى إلى جانب تخرجه فى مدرسة الفنون التطبيقية وعين رساماً ومثالاً بدار الآثار المصرية.

زامل أحمد صدقى الملحن والمطرب الكبير محمد عبدالوهاب والذى كان الدافع له فى دراسة الموسيقى، فقد كان محمد عبدالوهاب يصطحب معه زميله أحمد صدقى فى الحفلات الأسرية التى كان يشترك فيها بالغناء، ولقد ذكر أحمد صدقى فى أحاديثه بالراديو والإذاعة والتلفزيون أنه كان يعمل كمردد (عضو كورس) مع صديقه وزميله، كما ذكر أحمد صدقى أن غناء محمد عبدالوهاب لألحان سيد درويش أثناء عملهما فى أتيليه مدرسة الفنون التطبيقية هو الذى حببه فى الموسيقى عامة وفى التلحين خاصة.

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كان أحمد صدقى يعتز بشرقيته فى الالحان ويقول إن أهم ما ميز الأسلوب المصرى هو قفله كل حركة فى الحركات الغنائية والتى أجادها خاصة عندما لحن طاير يا حمام للفنانة نجاة الصغيرة وكانت أشهر أغنية لنجاة على من ألحانه سلم على قلبى، وشهر زاد، البخت، كما لحن أحمد صدقى أغنية أمجاد يا عرب أمجاد للفنان كارم محمود.

ونظراً لدراسته فى مدرسة الفنون التطبيقية «كلية» كان يلم باللغة الهيروغليفية لذلك لحن للاذاعة برنامجاً عن وفاء النيل ومن يومها احتضنته الاذاعة وكان له النصيب الأكبر فى تلحين برامجها الغنائية التى نجحت نجاحًا كبيرًا ومنها راوية‑ قمر الزمان‑، أم شناف، عوف الأصيل، قطر الندى، الشاطر حسن، سوق بلدنا، فرحة رمضان، وللمسرح الاستعراضى لحن أحمد صدقى ليلة من ألف ليلة، وزباين جهنم، وياليل ياعين، التى عرضت فى موسكو ونالت إعجاب العالم كله، ومن ألحانه المميزة للغاية «يجعل صباحكم ربنا فل ونادى» وغناها بصوته.

وفى السينما شارك أحمد صدقى بعدد من الأعمال، فكان أول ألحانه لرجاء عبده أغنية ياهناوه حبى من فيلم ليت الشباب عام 1948م، وكانت أغنيتى الميه والهوا، ورايداك للفنانة ليلى مراد فى فيلم شاطئ الغرام هما العامل الأكبر فى شهرة أحمد صدقى كملحن إلى جانب تخصيص ركن الريف فى الاذاعة له فغنى بصوته الصباح النادى، يا قمر طالعة، كما لحن أحمد صدقى عدداً من الأغانى الوطنية خاصة أغانى 23 يوليو، ع الدوار للفنان محمد قنديل، وموكب التحرير لكارم محمود، كما لحن عدداً من أغانى الأفراح مثل أغنية قيدولى شمعتى للمطربة فايدة كامل، وأغنية وكتبوا كتابك للفنانة نازك التى لحن لها أيضاً رائعة أنا والنجوم، كما لحن 42 فيلماً سينمائياً للفنانة شادية وهدى سلطان ونور الهدى وصباح وليلى مراد وعبدالغنى السيد، ومن أروع أغانيه الدينية مدح الرسول، ورسول الحق.

<< على إسماعيل (1922-1974) تميز بالتأليف والتوزيع الموسيقى، له الكثير من الأعمال فى الإذاعة والسينما والمسرح وفرقة رضا للفنون الشعبية. كان زميلًا للمطرب عبدالحليم حافظ فى معهد الموسيقى الذى كان يسمى آنذاك «معهد فؤاد الأول»، وكانت الدفعة تشمل أسماء لمعت فى عالم الموسيقى بعد ذلك مثل: كمال الطويل وأحمد فؤاد حسن وفايد كامل.

وعندما كون الإخوان رضا «على رضا ومحمود رضا» فرقة رضا للفنون الشعبية كان على إسماعيل هو قائد الفرقة الموسيقية ومؤلف موسيقى كل الرقصات والتابلوهات الاستعراضية وطاف معهم أغلب دول العالم.

كما أنه مؤسس «فرقة الثلاثى المرح» فقدم لهم أغنياتهم الشهيرة «العتبة جزاز - يا أسمر يا سكر - مانتاش خيالى يا ولة».

كما لحن على إسماعيل جميع الأغانى والموسيقى التصويرية لأفلام فرقة رضا وهى : «اجازة نصف السنة» و«غرام فى الكرنك».

ووضع الموسيقى التصويرية لما يقرب من 350 فيلماً أهمها: «الأيدى الناعمة»، «السفيرة عزيزة»، «الحقيقة العارية»، «معبودة الجماهير»، فيلم «الأرض» حيث لحن أيضاً «الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا».

على صعيد الأغانى الوطنية كان على إسماعيل قائد الأوركسترا فى حفل قيام ثورة يوليو، وأثناء العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 لحن أغنيته الشهيرة «دع سمائى» التى غنتها المطربة فايدة كامل التى ألهبت المشاعر وقوّت العزائم فى هذه الفترة.

وفى السبعينيات بشر على إسماعيل بالنصر والعبور فى حرب أكتوبر 1973 أغنية رايات النصر ولحن أغنيات النصر أم البطل لشريفة فاضل ورايحة فين يا عروسة لشادية.

<< محمد سلطان عرف فى البداية كممثل من مواليد الإسكندرية 20 يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام اتجه إلى التمثيل تزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها غريب يا زمان، لقيتك فين ياما أنت وحشنى، قول لكل الناس رسالة من امرأة تعالى شوف، أحلى طريق، خلينا ننسى ونقطة الضعف، علمتنى الدنيا، أيوه تعبنى هواك. يا طير الشوق، يا مايا هوايا.

كما لحن لهانى شاكر قابلت الحب، سيبونى أحب، مشتريكى، ولميادة الحناوى هو مش أنا، أغنية مش معقول أصالة

أغنية إحنا بنستناك أصالة، بالأصول، سامحتك أصالة أغنية أكثر من الحب ميادة الحناوى، الليلة دى سميرة سعيد، كل الناس أصالة، إياك تنسى سميرة سعيد، أغنية حبيبى بيحبنى سميرة سعيد، اغنية بحبك يا مصر فايزة أحمد، أغنية حكاية سميرة سعيد، وأغنية خلينا ننسى فايزة أحمد، أغنية سامحتك أصالة نصر، أغنية هو مش أنا ميادة الحناوى.

كلام صور:

الموسيقار على إسماعيل

بليغ حمدى

سعد مكاوى

محمد سلطان