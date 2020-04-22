إيناس عبد الدايم تعلن عن الفعاليات والانشطة الالكترونية فى رمضان

اعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، اجندة الفعاليات خلال شهر رمضان والتى تاتى تحت مظلة المبادرة الالكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك .

اكدت عبد الدايم اهمية استكمال التحول الرقمي لكافة القطاعات والذي ساهم بشكل فعال في استمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية رغم الاحوال الطارئة التى تمر بها البلاد حاليا ، وأضافت انه احتفالا بشهر رمضان تم اعداد اجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة باليوتيوب.

والحسابات الخاصة بالقطاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضم مجموعة من الانشطة المسجلة والمسابقات التى تهدف الى اثراء الحصيلة المعرفية لجموع المصريين من مختلف الشرائح العمرية الى جانب انشطة خاصة بالاطفال، وتابعت انه تم انتقاء العديد من العروض التى تهدف الى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الابداع فى بناء الانسان وتطوير المجتمع بالاضافة الى الامسيات الروحانية التى تناسب اجواء الشهر المعظم .

يشار ان محتوى الاجندة الرقمية يضم نماذج مختارة من انشطة قطاعات وزارة الثقافة وتشمل :

•المجلس الاعلى للثقافة

اعد المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج اقرا معانا وتستضيف نخبة من مبدعى مصر والدول العربية منها تونس ، المغرب ، الاردن ، السودان ، فلسطين والسعودية وتتضمن قراءات لنصوص من اعمال ادبية متنوعة الى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية فى اصار سلسلة ثقافة اون لاين تناقش العديد من القضايا المعاصرة وتطلق الكثير من رسائل التوعية منها سبل الاستفادة من اوقات الفراغ ، دور الفن فى مواجهة الازمات ، الدولة والفنون الجميلة ، النشاط البدنى فى زمن الكورونا وغيرها .

• دار الكتب والوثائق القومية

اعدت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين

محمد موسى ملفا يضم مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الاجراءات التى كانت متبعة فى مصر خلال شهر رمضان ومستندات عن ثبوت رؤية الهلال وغيرها الى جانب ملف اخر بعنوان دوريات رمضان ويشمل عدد من الاصدارات الصحفية التى تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم بالاضافة الى مسابقة ثقافية دينية للاطفال من 9- 12 سنة بعنوان كل يوم سؤال اعدها مركز بحوث ادب الطفل وتقام المسابقة اعتبارا من 1 حتى 27 رمضان حيث يتم نشر سؤال يوميا على حساب المركز بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك•الهيئة المصرية العامة للكتاباتاحت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج قراءة نخبة من العناوين الهامة لكبار الكتاب بالاضافة الي كوكبة من الندوات النادرة لعظماء الفن والفكر والادب والتى اقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب عبر دوراته المتتالية وذلك على الموقع الرسمى لوزارة الثقافة.• دار الاوبرا المصريةتقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عدد من الامسيات الروحانية منها سهرة دينية بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من نجوم الطرب بالاوبرا ، احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، امسية مع الموسيقار عمر خيرت ، امسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري ، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی - شفيق جلال - سید اسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي ، سهرة دينية مع آمال ماهر ونجوم الغناء العربي بالأوبرا احتفالا بليلة القدر .• قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافيةيطلق قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب مسابقة بعنوان فوازير سينما مصر حيث يتم عرض مشاهد من اشهر الافلام السينمائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الابداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم والمخرج والمؤلف والابطال المشاركين وارسال الاجابة على البريد الاليكترونى الخاص بالوزارة، وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 الف جنيه وجوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات وزارة الثقافة .• المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيةيقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق سلسلة حلقات بعنوان حلوة بلادي تتناول مشوار مجموعة من رواد الفن الشعبي مع إلقاء الضوء على المأثور القولي الغنائي يقدمها الدكتور محمد أمين مدير إدارة تراث الفنون الشعبية كما تتناول موضوعات اخرى منها التنوع الثقافي فى مصر ، الموال ، اعياد الربيع ، العادات الفلكلورية فى موسم الحج وغيرها بالاضافة الى عدد من الافلام التسجيلية تروى مشوار كوكبة من رواد فن المسرح منهم يوسف وهبى ، عبد الرحيم الزرقانى ، فؤاد المهندس ، شويكار وغيرهم .• المركز القومى للسينمايشارك المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى بمجموعة من الافلام الوثائقية والتسجيلية النادرة التى تتناول العديد من رموز واعلام مصر والاحداث التاريخية التى شكلت جزء من التاريخ الحديث للوطن خاصة حرب اكتوبر المجيدة منها موكب النصر والكيلو 19 والذى يضم مشاهد واقعية توثق بطولات الجيش المصرى الباسل ولحظات العبور العظيم .• المركز القومى لثقافة الطفليبث المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف يومياً على قناته باليوتيوب , انشطة متنوعة تعمل على تنمية قدرات النشء الى جانب برامج متعددة تهدف الى نشر التوعية بمختلف صورها والتعريف بالاحداث الجارية بالاضافة الى فوازير المسحراتى ولولو ومورا والتى تهدف الى اثراء معلومات الاجيال الجديدة وفتح افاق معرفية باساليب جذابة .