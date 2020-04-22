نينا عبد الملك تكشف عن الاسم الفريد الذي اختارته لابنها ولماذا يسبب لها معاناة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ عن الاسم الذي اختارته لابنها قبل ولادته . وعبر مشهد تمثيلي عفوي نشرته على صفحتها عبرت نينا عن معاناتها في كل مرة يسألها احدهم عن الاسم الذي اختارته لمولودها لترد : اوسياندي شان الشيخ

وقالت ان معاناتها تتجسد في استغراب الناس للاسم الذي اختارته مبررة ان اوسياندي اسم نيجيري اما شان فهو اسم عربي والشيخ هي كنية زوجها حسان.

يذكر ان موقع الخليج 365 كان اول من أعلن حمل نينا قبل اشهر عديدة قبل ان تعلنه هي بنفسها في فيديو على يوتيوب

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