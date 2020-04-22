درة التونسية تحسم الجدل حول طبيعة علاقتها بـ هاني سعد

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار أخبار عن قصة حب تجمع الممثلة ​درة التونسية​ برجل الأعمال المصري ​هاني سعد​، حسمت درة الجدل حول هذا الموضوع، مؤكدة أنها ترفض الحديث عنه، وقالت: "حياتي الشخصية ملكاً لي، ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد".

وأضافت: "في حال حدوث أي ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".

وكانت قد إنتشرت صوراً تجمع درة بسعد، عكست قوة علاقتهما، حتى أنه إعترف بحبه لها علناً، في تعليق له على صورة نشرتها، فكتب: "أحبك" مع رمز لقلب.

واللافت أن درة ردت عليه، بتعليق بادلته فيه الإعتراف نفسه، وكتبت: "أحبك أيضاً، مع وضع القلب نفسه.

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