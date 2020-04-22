نجمات خليجيات صدمن العالم بعدد زيجاتهن على رأسهن ملاك الكويتية بـ5!

ميرنا وليد - بيروت - تعددت حالات ​الزواج​ في الوسط الفني الخليجي، حتى أن بعض الفنانات تزوّجن مرات عديدة، قد تصل إلى الخمس مرات.

​ملاك الكويتية​ أثارت جدلاً كبيراً بعد أن إتهمت زوجها الرابع بخداعها والنصب عليها. ولم تستمر زيجتها به سوى 4 اسابيع فقط، وبعد مرور فترة قصيرة جداً على الأزمة ألمحت ملاك الى انها وجدت الرجل المناسب لها وسوف تكمل حياتها معه، في اشارة الى انها ستتزوج للمرة الخامسة.

​شمس الكويتية​ تُبقي أمر عدد زيجاتها سراً، ولا تفضل الكشف عنه، وعلى الأغلب يصل الى 3 زيجات.

​هنادي الكندري​ تزوجت 3 مرات، آخرها من المخرج محمد الحداد الذي تعيش معه حالياً.

في الوقت الذي يتردد فيه أن ​زهرة عرفات​ تزوجت 3 مرات، تؤكد أنها لم تتزوج سوى مرتين فقط.