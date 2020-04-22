نجمات خليجيات صدمن العالم بعدد زيجاتهن على رأسهن ملاك الكويتية بـ5!

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ميرنا وليد - بيروت - تعددت حالات الزواج في الوسط الفني الخليجي، حتى أن بعض الفنانات تزوّجن مرات عديدة، قد تصل إلى الخمس مرات.
ملاك الكويتية أثارت جدلاً كبيراً بعد أن إتهمت زوجها الرابع بخداعها والنصب عليها. ولم تستمر زيجتها به سوى 4 اسابيع فقط، وبعد مرور فترة قصيرة جداً على الأزمة ألمحت ملاك الى انها وجدت الرجل المناسب لها وسوف تكمل حياتها معه، في اشارة الى انها ستتزوج للمرة الخامسة.
شمس الكويتية تُبقي أمر عدد زيجاتها سراً، ولا تفضل الكشف عنه، وعلى الأغلب يصل الى 3 زيجات.
هنادي الكندري تزوجت 3 مرات، آخرها من المخرج محمد الحداد الذي تعيش معه حالياً.
في الوقت الذي يتردد فيه أن زهرة عرفات تزوجت 3 مرات، تؤكد أنها لم تتزوج سوى مرتين فقط.
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