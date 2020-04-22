ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ حقيقة مرضها على خلفية نشرها لصورة لها بالكمامة خلال توجهها لزيارة الطبيب.

وأكدت يسرا أنه لا صحة للاخبار المنتشرة حوب اصابتها بمرض وقالت ان لا صحة لهذه الاخبار وأنها ليست مريضة بل كانت تشارك الجمهور كيف تنتبه على نفسها وتحرص ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة خلال خروجها من البيت اما موعد الطبيب ليس الا لمتابعة حملها وهو امر روتيني على كل امرأة حامل القيام به : "أنا لست مريضة، الحمد لله. كنت أشارك جمهورى كيفية الاعتناء بالنفس عند الخروج للضرورة لكشف متابعة الحمل. أرجو عدم نشر إشاعات كاذبة. شكراً"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي تكشف حقيقة مرضها بعد زيارتها الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.