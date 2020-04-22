باسمة حمادة تثير الجدل بإنتفاخ وجهها وتتعرّض للإنتقادات.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الأردنية ​باسمة حمادة​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها ظهرت فيها بإطلالة إعتبر البعض غير طبيعية.

وركزت معظم التعليقات على شكلها، وأعرب الكثير من المتابعين عن إستغرابهم، بسبب إنتفاخ وجهها، وهو ما إعتبروه أمراً غير طبيعي.

وكتب أحدهم يسألها عن السبب: "خير خدك مالو يا ساتر؟" لترد عليه: "الله يبط عينك" وهذا يعني أنها تخاف من الحسد عن طريق النظر.

ورأى الكثير من المتابعين أن التعليق لا يستحق هذا الرد من حمادة، وأشار بعضهم إلى أنها ربما أجرت عمليات تجميل، فيما لفت آخرون إلى أن سبب الإنتفاخ هو زيادة الوزن أو التقدم في العمر، وقد وصلت بعض التعليقات إلى حد التنمر القاسي.

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