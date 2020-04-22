تراند اليوم : خمسة اتهامات لفيفي عبده بسبب برنامجها .. العنصرية و الاستظراف في المقدمة

انتقد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي عرضت قناة “ام بي سي” أولى حلقاته اليوم الثلاثاء وتقدمه الفنانة الاستعراضية فيفي عبده.

ابرز انتقادات البرنامج هو التمثيل الواضح وشديد السوء الذي لاحظه كل مشاهدي الحلقة الأولى من البرنامج سواء من فيفي عبده ومساعديها او ضيفة الحلقة الاولى النجمة زينة.

الانتقاد الثاني حسب رواد مواقع التواصل هو الاستظراف الزائد عن الحد ومحاولة إضحاك الجمهور بالعافية من ممثلتين لا تجيدان اصلا تقديم ادوار الكوميديا فضلا عن ضعف حبكة البرنامج بشكل واضح.

الانتقاد الثالث هو الاتهام الذي وجه للبرنامج بالاقتباس او السرقة حيث قالت احدى المتابعات ‏”حاسة ان برنامج فيفي عبده ده شبه برنامج المشاغب بتاع ابراهيم سعيد صح و كده بقى يبقى رامز جلال بيقلد في لون الشعر وفيفي في البرنامج هو مفيش غير الكابتن اللي بيتقلد هنا ولا ايه”.

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الانتقاد الرابع هو العنصرية من حيث تعمد اختيار خادمة يفترض ان تلعب دور خادمة فيفي عبده في فيلتها و”راكبها عفريت” من ذوات البشرة السوداء.

الانتقاد الخامس والاخير حسب رواد مواقع التواصل هو استعادة هجوم فيفي عبده على نوعية برامج المقالب ورفضها هذه النوعية طوال السنوات السابقة حين تقع ضحية لها قبل ان تتحول اليوم لمقدمة احد انواع البرامج التي طالما اعلنت رفضها له.