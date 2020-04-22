تراند اليوم : مصير”دفعة بيروت” في رمضان

من الأعمال الدرامية أعلنت انسحابها قبل أيام من الموسم الرمضاني الجديد بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على صناعة الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الجديد، ورغم محاولات عديدة من الجهات المنتجة للخروج بأقل الخسائر، هناك أعمال لم تنجُ من الأزمة.

و نكشف عن مصير المسلسل الدرامي الأضخم “دفعة بيروت” الذي توقف تصويره قبل أسابيع.

خروج نهائي

بعد محاولات شركة المنتج جمال سنان للمشاركة في المنافسة الرمضانية هذا الموسم، حيث واصل فريق عمل مسلسل “أولاد آدم” تصوير مشاهد العمل قبل ما يقرب من أسبوعين للحاق بالعرض الرمضاني، لكنّ سوء الحظ لم يسمح لهم بمشاركة المسلسل الأضخم وهو “دفعة بيروت”؛ وهو الموسم الثاني من الدرما العربية القوية التي قدمتها الشركة في الموسم الماضي بمسلسل “دفعة القاهرة” عبر شاشة الـ”أم بي سي”.

فبعد أن تردد أن هناك محاولات للحاق بالعرض الرمضاني، أكد مصدر خاص لنواعم أن المسلسل خرج نهائياً من الموسم الدرامي المقبل، وأن الجهة المنتجة تنتظر قرار إدارة محطة الـأم بي سي لتحديد الموعد النهائي لعرض المسلسل.

استكمال التصوير

وعلى صعيد آخر، سيستكمل فريق عمل المسلسل التصوير خلال الفترة القريبة استعداداً لعرضه في الوقت المحدد من قبل الـأم بي سي.

والمسلسل من كتابة هبة مشاري وإخراج علي العلي، ويشارك فيه نفس فريق عمل مسلسل “دفعة القاهرة”، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العربية، وهم سارة أبي كنعان وفاطمة الصفي وشيلاء سبت ونور الغندور وبشار الشطي وهو إنتاج مشترك بين شركة جوي برودكشن وشركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

ويتناول العمل قصصاً اجتماعية مختلفة تجمع فريق أبطال المسلسل في فترة الستينيات.

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