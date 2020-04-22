تراند اليوم : السبوبة خلصت .. ريهام سعيد ترفض مساعدة المحتاجين بسبب الكورونا

اثارت الاعلامية ريهام سعيد ، حالة من الجدل الواسع بسبب ردها على احد متابعيها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد ان رفضت مساعدته.
وطالب احد المتابعين : ممكن ألاقى حد يساعدنا حتى البقال مبقاش راضى يدينى حاجه وانا متوقف عن العمل منذ شهرين” .
وهو ما دفع ريهام سعيد بالتعليق قائلة : معندكش أكل .. ومعاك رصيد للنت.
وكانت ريهام سعيد دخلت فى العديد من الازمات الفترة الماضية بسبب حديثها عن السمنة مرة أخرى وهاجمت كل من انجى وجدان وشيماء سيف.
كما دخلت ريهام سعيد فى خلاف حاد مع الفنانة ريم البارودى التى تحدثت عنها بشكل غير لائق عبر بعض المكالمات المسربة.