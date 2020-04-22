تراند اليوم : بالصور.. انتهاء تصوير الجزء الأول من “الساحر” و”النحّات”

انتهت شركة I See Media خلال اليومين الماضيين تصوير الجزء الأوّل من مُسلسلي “الساحر” والنحّات” اللذين صُوّرا في بيروت، بعد أن كان قد جُمّد التصوير بسبب فايروس كورونا وذلك حفاظاً على صحّة الفنّانين وطاقم العمل.

وكانت الشركة قد استأنفت التصوير مُجدّداً بإذن خاص مُراعيةً الشروط التي سمحت بها الجهات الرسميّة في لبنان، وأنهت التصوير بعد أن ارتأى رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتج إياد الخزوز الاكتفاء بجزء أوّل من كلّ عمل في الوقت الراهن حتى لا تتأثر جودة المادّة المُقدّمة بالظروف الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أنّه نُسّق مع كتّاب العملين على نهاية منطقيّة ومدروسة لكلّ من الجزئين على أن يُستكمل تصوير الحلقات الباقية عند تحسّن الأجواء العامّة لتُعرض في وقت لاحق.

وتوجّهت شركة I See Media بالشكر للدولة اللبنانيّة وكلّ الوزارات المُختصّة والجهات المعنيّة التي سمحت باستكمال التصوير ضمن صيغة مُناسبة وشروط صحيّة مُلائمة بهدف إنقاذ الموسم الرمضانيّ. هذا، ونوّهت الشركة بجهود النجوم وكلّ طاقم العمل في لبنان الذين بذلوا مجهوداً كبيراً للبقاء على الخارطة خلال شهر رمضان المُبارك .

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