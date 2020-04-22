كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 03:56 مساءً - نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان حسين ” صورة لها برفقة إبنتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ولكن لم تظهر وجهها .
والتي أرفقتها بتعليق تعبر من خلاله عن محاولتها الحفاظ على إيجابيتها في ظل الحجر المنزلي إثر أزمة فيروس كورونا .
وتعرضت روان حسين للهجوم من قبل متابعة لها اساءت لإبنتها وأهانتها بسبب جنسيتها الليبية .. كما سخرت من إسم إبنتها ” بيلا لونا ” وغيرته إلى ” بالونة ” .
فقالت : ” بنتج مسجلة ع نفوس ليبيا بالجنسية يعني مو كويتية .. ليبية بالونة مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتي وهي ليبية في الجنسية أبا عن جد ” .
الأمر الذي أثار غضب روان حسين ودفعها للرد عليها بقوة قائلة : ” وشنو فيهم الليبيين .. أشرف منج ومن أهلج اللي ما عرفوا يربوج يا وقحة يا عنصرية ياللي ورقة جنسية ترفع فيج وتنزلج لانج إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق ” .
كانت هذه تفاصيل خبر روان حسين تهاجم متابعة أهانت ابنتها : ” أهلج ما عرفوا يربوج يا وقحة يا عنصرية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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