موسكو وروما في ظل كورونا.. تقارب يهدد مستقبل أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خذلان يشعر به الإيطاليون، يعدون فشل أوروبا في إغاثة إيطاليا من جائحة كورونا تخليا عنهم، في وقت تحاول روسيا سد هذا الفراغ بتقديم مساعدات طبية ووقائية إلى بلد الوفيات الأكبر بالقارة العجوز.

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نحو 9 طائرات مُحملة بـ45 طنا من المواد الطبية إلى جانب 8 فرق طبية وتمريضية، أرسلتهم موسكو أخيرا لإيطاليا لمساعدتها في احتواء تفشي الوباء.

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التقارب الروسي الإيطالي وصل إلى حد مطالبة قيادة إقليم لومبارديا بإشراك المتخصصين العسكريين الروس في تطهير المؤسسات الطبية في مقاطعة بريشيا.

لكن التحرك الروسي يأتي في ظل انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذ محتملة لاقتصاد المنطقة، فقد حذرت ألمانيا من توقعات غير منطقية، فيما تطالب فرنسا وإسبانيا بتقديم مساعدات كبرى.

ذلك الانقسام الأوروبي تعكسه استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري تفيد بأن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن كورونا يقوض الاتحاد الأوروبي ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

فهل يُعيد كورونا رسم خريطة أوروبا؟