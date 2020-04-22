أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1026، بعد تعافي 242 حالة جديدة.



وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 96521 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 976، بينها 2 فقط في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 974 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 7 وفيات بالمرض.