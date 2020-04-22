سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772.



وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 114 حالة.

وأكدت الوزارة، أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 1812 حالة.