أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، وذلك بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات، في إمارة أبوظبي؛ للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 31,807 فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف إمارات الدولة، والكشف عن 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8,238 إصابة حتى الآن.

وكشفت عن 6 حالات وفاة تعود لجنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة.

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وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة، إن رمضان هذا العام سيكون مختلفًا علينا جميعاً، وهناك بعض العادات الاجتماعية التي تعودنا عليها في هذا الشهر الفضيل يجب الاستغناء عنها.

وأضافت :"تعودنا على اجتماع الأهل والأبناء على مائدة الإفطار في رمضان، ومشاركة الطعام مع الجيران، لكن الظروف الحالية تحتم علينا الاستغناء عن هذه العادات".

وذكرت أن شهر رمضان هذا العام فرصة لنا جميعاً لتبنى السلوكيات الإيجابية مثل المداومة على الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، والاهتمام بتطوير الذات، والأهم أنه فرصة للتقرب إلى الله، ومن خلال المحافظة على صحتنا، وصحة كل من حولنا.

وتابعت الحوسني، أن أبواب الخير كانت ولا تزال وستظل مفتوحة في دولة الإمارات، وسنستمر في شهر رمضان هذا العام بالخير الذي تعودنا عليه كل عام، ومن خلال الجهات المعنية التي وفرت التطبيقات والحلول الذكية للعطاء في الشهر الفضيل.