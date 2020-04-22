داليدا خليل تُبهر المتابعين بتحدي “رقصة المرآة”

في وقت الحجر الحالي الذي نعيشه، وقع إختيار النجمة اللبنانية داليدا خليل على أغنية فيها إيقاعات لاتينية وهي “انا عم فكّر” للفنان التونسي أحمد الشريف، حيث أضفت أجواءً حماسية ومرحة من خلال التحدي الذي أطلقته عبر صفحاتها الرسمية وهو “رقصة المرآة”.

فأشعلت داليدا مواقع التواصل الاجتماعي الأجواء بفيديو رقصتها المميزة على إيقاعات هذه الأغنية، وشاركت الجمهور بالتعليق التالي: “خلونا نشارك بعض الحماس والإيجابية عبر TikTok خلال هالحجر! شاهدوا تحدي #MirrorDanceChallenge الذي قمت به، والآن جاء دوركم! شاركوا فيديوهاتكم وسأنشر الأفضل منها على حسابي الخاص على إنستغرام ستوري” .

يوماً بعد يوم تبرهن داليدا خليل عن موهبتها المتميّزة في الرقص، ونشر الإيجابية والحماس مع جمهورها ما جعلها تحصد نسبة عالية من التفاعل الحقيقي الذي تحققه يومياً، بالاضافة الى نشاطها عبر مواقع التواصل واستخدامها بطريقة إيجابية حيث لفتنا مؤخراً الجولة التي قامت بها داليدا في قريتها لاستكشاف الطبيعة ونقلت كل هذه الأجواء الرائعة الى المتابعين.