معتصم النهار يقلد أصوات عابد فهد وباسل خياط وباسم ياخور.. فهل نجح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري معتصم النهار ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، وشاركت معهما كذلك الفنانة أروى جودة، حيث كشف النهار عن موهبته، وقام بتقليد عدد من زملائه الفنانين وهم باسل خياط، باسم ياخور وعابد فهد.

وحظيت موهبة النهار بتقليد الفنانين تفاعلا واسعًا بين الجمهور، مشيدين به وبخفة ظله، وقدرته على التقليد بشكل احترافي، خاصة عندما قلّد الفنان عابد فهد.

وخلال البرنامج أيضًا تحدث معتصم النهار عن نجاح مسلسل "خمسة ونص" مؤكدًا أنهم اجتهدوا حتى يصل العمل الدرامي إلى هذه النتيجة، معبرًا عن فرحته الشديدة بالأصداء، كما كشف عن أنه زار مصر للمرة الأولى في حياته مؤخرًا.

وعلى صعيد آخر؛ خرج المسلسلان اللذان يشارك بهما النهار من سباق دراما رمضان 2020، وهما "أسود فاتح" إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أحمد فهمي، و"من الآخر" إلى جانب اللبنانية سينتيا صموئيل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من تصويرهما نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

غير أن المفاجأة كانت للجمهور عندما نشرت الفنانة المصرية روجينا بوستر مسلسل "أحلى أيام" الذي تشارك في بطولته إلى جانب معتصم النهار كاشفة عن أنه تم الاتفاق على عرضه في هذا الموسم.

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"ويعد "أحلى أيام" الجزء الثالث من المسلسل السوري "أيام الدراسة" وتم تصويره بين الإمارات وسوريا، وشارك فى بطولته مجموعة من النجوم معتصم النهار، روجينا، مديحة كنيفاتي، خالد حيدر، يامن الحجلي، رولا شامية. وهو من تأليف طلال ماردينى، وإخراج سيف الشيخ نجيب.

وبذلك يكون النهار قد استطاع حجز مكان له في الموسم المقبل هذا العام باللحظات الأخيرة، وعبر مسلسل سوري.

يُشار إلى أن معتصم النهار قد برز في الموسم الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب كل من قصي خولي ونادين نجيم، وبالرغم من الانتقادات الكبيرة التي طالت شخصيته "جاد" في العمل بسبب جمودها وقلة كلامها، إلا أنه استطاع أن يحقق شهرة واسعة عربيًا بمساعدة وسامته التي تشبه "ستايل" النجوم الأتراك.