ما حقيقة سقوط هالة فاخر ونقلها للمستشفى خلال تصوير "سكر زيادة"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم المنتج اللبناني صادق الصباح، الجدل بشأن تعرض الفنانة المصرية هالة فاخر للسقوط أثناء تصويرها مسلسل "سكر زيادة" المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني، مؤكدا أن الفنانة بصحة جيدة.

وأوضح الصباح في اتصال هاتفي مع "فوشيا" أن هالة فاخر تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "سكر زيادة" ولا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال صادق الصباح، تعليقًا على إجراء هالة فاخر عملية جراحية في القلب: "مفيش الكلام ده هالة كويسة وبتصور".

وكانت مواقع إخبارية نشرت أنباء حول إجراء هالة فاخر عملية جراحية دقيقة في القلب داخل أحد المستشفيات اللبنانية بعد تعرضها لأزمة صحية في كواليس التصوير.

وتجسد هالة فاخر ضمن أحداث "سكر زيادة" دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد، حيث تستعين بها الأخيرة للإقامة معها فى منزلها لمضايقة نادية الجندي. وتتعرض فاخر طوال الأحداث للمواقف الكوميدية كون شخصيتها تتسم بذاكرتها الضعيفة ونسيانها العديد من الأمور، إلى أن تقابل الفنان بيومي فؤاد ويقعان في قصة حب كوميدية.

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"سكر زيادة" من بين المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان، نظرًا لمشاركة النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندي، وهالة فاخر وسميحة أيوب، وكذلك النجوم الذين يحظون بمحبة جماهيرية، منهم أحمد السقا، هيفاء وهبي، أحمد فهمي روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد.

والمسلسل مأخوذ من فورمات أميركي تدور أحداثه فى إطار كوميدي، حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنهما اشترتا الفيلا ذاتها وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان أنفسهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

ومن المتوقع أن يتابع الجمهور مسلسل "سكر زيادة" عبر فضائيتي MBC مصر وتلفزيون دبي، طيلة شهر رمضان المبارك. وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان.

وحظي بوستر المسلسل بتفاعل واسع من قبل الجمهور فور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات التي تضمنت انتظارها لمتابعة المسلسل وذلك بسبب مشاركة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي فيه.