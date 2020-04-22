القاهرة – لايف ستايل
أحدثت الفنانة المصرية مها أحمد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تناقل فيديو لابنيها نشرته على حسابها على "إنستغرام".
وظهر فيها ابنها عادل وهو يمازح شقيقه من ذوي الحاجات الخاصة أحمد عبر تطبيق "تيك توك". ولفت الأخير الانظار بطريقة تفاعله معه حيث بدأ بإظهار تجاوبه من خلال الضحك.
وحقق المقطع أكثر من 286 ألف مشاهدة وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بردة فعل أحمد معربين عن حبهم له. وأرفقت الممثلة الفيديو بالتعليق: "ماشاء الله أحمد وعادل أول مرةيعملوا تيك توك مع بعض أحلى تيك توك ده ولا إيه؟ ربنا يخليكوا لبعض".
ويشار إلى أن مها أثارت الاهتمام في وقت سابق من خلال ظهورها برفقة ابنها الأكبر عبر التطبيق في مقطع طريف نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات وحققت من خلاله أكثر من 594 ألف مشاهدة.
واستعادت قبل ذلك ذكرى زواجها بصورة من حفل زفافها ووجهت من خلالها رسالة إلى زوجها الفنان مجدي كامل. ومما كتبت فيها: "طول عمري كنت بحلم إن ربنا يكرمني ويكون من نصيبي، شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع واهم شيء يكون بيحبني ويحطني جوه عنيه الحمد لله رب العالمين اني من اول يوم دخلت فيه المعهد وبدأت تحقيق طموحي الفني ربنا رزقني بالهدية اللي كنت بحلم بيها".
وأضافت: "وأنا بقلب فالبوم ذكرياتي الجميلة افتكرت كل كلمة حلوة قلتهالي كل طبطبة طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبي واخويا وأبويا واستاذي وابني".
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كانت هذه تفاصيل خبر ابن مها أحمد يسرق الأنظار بتفاعله عبر "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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