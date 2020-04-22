عمرو مصطفى يهاجم مطربي المهرجانات ويتحدث عن غضب الله

القاهرة – لايف ستايل
الملحن عمرو مصطفى معروف عنه إطلاق آرائه بحرية وبشكل فيه الكثير من الجرأة والصدمة للمتابعين، وكان قد هاجم من قبل مطربي المهرجانات في أكثر من محفل، وفي تصريحات له خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "DMC"، قال إنَّ الموسيقى تتغير وفق الظروف والأزمات، موضحًا: "كل عالم جديد له رسالة وأغنية وشكل موسيقى معين".
وأضاف: "مش هنرجع تاني للمهرجانات بعد أزمة كورونا، الدنيا مش محتاجة مهرجانات تاني أو نغضب ربنا تاني بالشكل اللي كان كبير أوي".
وتابع: "غضب ربنا كان كبير، وكان كل بيت فيه أغاني فيها ألفاظ مش حلوة ومش كويسة" يذكر أن عمرو مصطفى كان قد أعلن اعتزاله التلحين منذ عدة أشهر إلا أنه كسر هذا القرار بالتلحين للهضبة عمرو دياب، مبرراً ذلك بأنه عندما يلحن لعمرو فهو يلحن لنفسه.
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