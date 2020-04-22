كارمن سليمان تحلق ذقن زوجها وهذا رد فعله

نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام، مقطع فيديو طريفا ظهرت فيه مع زوجها الملحن مصطفى جاد وهي تحاول حلق ذقنه، فأمسكت ماكينة الحلاقة لتسأله كيف يتم استخدامها، ليضحك معبراً عن أنها سوف تفسد شكل ذقنه، وبعد أن انتهت من حلاقة ذقنه، عَبر لها عن شكره وامتنانه بقُبلة على خدها.

وعلقت كارمن على الفيديو بطرافة، فكتبت: "نرحب بكم في صالون كارمن للحلاقة في البيت، الفراغ يعمل أكتر من كده".

يذكر أن كارمن طرحت في بداية عام 2020 أغنية جديدة بعنوان "بصاتك"، صورتها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات سامي علي، ألحان ورؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني، واثار الكليب وقت طرحه ازمة مع المطربة ساندي التي اتهمت كارمن بسرقة العلامة التجارية الخاصة بخط المكياج الذي أطلقته واستخدمتها في "أفيش" الأغنية.

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