شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس لون الفستان.. إيمان العاصى تهنئ شيري عادل بعيد ميلادها بصورة تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة تجمعها بصديقتها النجمة شيري عادل تهنأها فيها بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت إيمان العاصي، صورتهما وهما يحتضنان بعضهما البعض ويرتديان فساتين سوداء اللون، ووجهت ايمان العاصي التهنئة لها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا شيري.. أنا بحبك جدا"، كما وجهت إيمان العاصي قبل ذلك التهنئة الى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنية أن يحفظ الله مصر وأهلها من فيروس كورونا.



ايمان العاصى تهنأ شيرى عادل بعيد ميلادها

وعلى جانب آخر، أوضحت الفنانة إيمان العاصى إلى أنها اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أى عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

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وأضافت ايمان العاصي، أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

و أشارت الفنانة إيمان العاصي، إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

وتابعت العاصي بأنها خلال الفترة الماضية كانت منشغلة بتصوير مسلسل "بخط الإيد" بالتزامن مع عرضه وبذلت فيه مجهودا كبيرا وتلقت عنه ردود أفعال مميزة، وذلك كان سببا في عدم تسرعها بالمشاركة في أي أعمال جديدة للعرض في شهر رمضان خاصة وأنه عرض لها أيضا مسلسل "مملكة إبليس".

وأكدت ايمان العاصي، أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.