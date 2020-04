شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تأجل عرض عدد من أفلامها بسبب كورونا .. تعرف على المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة سونى، طرح الجزء الثانى من فيلم Venom، 8 أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث أن العمل الجديد كان من المقرر أن يصل في 2 أكتوبر من العام الجارى، ولكن تم تأجيل طرحه إلى 25 يونيو من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، العمل الجديد من المقرر أن يطرح تحت اسم "Venom: Let There Be Carnage".

قامت شركة Sony بتعديل كل فيلم كان من المقرر طرحه في عام 2020 ، منهم "Morbius" من 31 يوليو 2020 إلى 19 مارس 2021، و "Ghostbusters: Afterlife" من 10 يوليو 2020 إلى 5 مارس 2021، وفيلم النجم الأمريكي توم هولاند "Uncharted" من 5 مارس 2021 إلى 8 أكتوبر 2021.

وكان قد أعلن موقع فارايتى عن بصيص من الأمل فى مجال السينما والمهرجانات، حيث كشف عن قيام شركة سونى الرائدة برعاية المسابقة الرسمية من مهرجان Short Shorts Film Festival & Asia (SSFF & ASIA) فى طوكيو والذى ينطلق يوم 4 يونيو حتى 14 من نفس الشهر وهو الخطوة التى ستسمح لأفلام المسابقة للمنافسة فى جوائز الأوسكار العالمية.

Advertisements

وكان موقع فارايتى كشف عن تأجيل مهرجان كان السينمائى، الذى كان من المقرر انعقاده فى 12-23 مايو، وأعلن المهرجان عن أن إدارته تعيد النظر فى العديد من الاختيارات من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل.

وتسبب انتشار الفيروس فى توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، لكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم.