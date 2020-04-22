شاهد .. محمد منير يحيي ذكرى رحيل الأبنودي بصورة مع إبنتيه

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشر الفنان ” محمد منير ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة قديمة له في ذكرى رحيل الشاعر ” عبد الرحمن الأبنودي ” . حيث ظهر محمد منير برفقة الراحل عبد الرحمن الأبنودي وإبنتيه ” أية ” و ” نور ” اللتان كانتا طفلتان في ذلك الوقت . وكتب منير في تعليقه على الصورة قائلا : ” خالي الحبيب في ذكراك العطرة .. كم اشتاق إليك وتشتاق مصر إليك هذة الأيام ” . وتابع : ” كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذه الأيام .. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته .. الصورة لي مع بناتي نور وآية ” . يذكر أن ذكرى رحيل عبد الأبنودي وهي الخامسة كانت يوم أمس الثلاثاء الموافق 21 من شهر إبريل .

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