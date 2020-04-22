مسئول طبي أمريكي يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا في الشتاء

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - كشف ” روبرت ردفيلد ” مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مقابلة له مع صحيفة ” واشنطن بوست ” عن توقعاته بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد .
والذي سوف يضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الشتاء المقبل وستكون أقوى بكثير من الموجة الأولى وتبدأ مع بداية موسم الإنفلونزا .
فقال : ” هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء المقبل أكثر صعوبة مما مررنا به ” .
وتابع : ” سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت ” .
ودعا روبرت ردفيلد السلطات من أجل التأهب لعودة محتملة لظهور الفيروس خلال شهور .. وأن هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى .
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