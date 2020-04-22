شاهد .. الظهور الأول لمنى زكي مع أولادها

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” منى زكي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدثت من خلاله عن فترة الحجر المنزلي بسبب الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأشارت منى زكي في بداية حديثها عن صعوبة هذه الفترة بالنسبة للكبار والأطفال الصغار لما يشعرون به من ملل أو عدم إيجاد طرق لتقضية الوقت بالمنزل .

فقالت : ” أنا عارفة إن كلنا الأيام دي قاعدين في البيت بس أكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أي حد عنده عيال .. لو عندك عيال متبهدل متمرمط ” .

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وتابعت : ” قعدة البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزهقوا أكتر مننا .. قعدت أفكر كتير إزاي هم يحاولوا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات ” .

ثم ظهرت منى زكي برفقة أطفالها وهي تشاركهم بعض الأنشطة وتلعب معهم وظهروا هم أيضا وهم يساعدونها في بعض الأعمال المنزلية ” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” دردشة في الحظر .. خليك في البيت ” .