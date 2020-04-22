كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” منى زكي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحدثت من خلاله عن فترة الحجر المنزلي بسبب الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .
وأشارت منى زكي في بداية حديثها عن صعوبة هذه الفترة بالنسبة للكبار والأطفال الصغار لما يشعرون به من ملل أو عدم إيجاد طرق لتقضية الوقت بالمنزل .
فقالت : ” أنا عارفة إن كلنا الأيام دي قاعدين في البيت بس أكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أي حد عنده عيال .. لو عندك عيال متبهدل متمرمط ” .
وتابعت : ” قعدة البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزهقوا أكتر مننا .. قعدت أفكر كتير إزاي هم يحاولوا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات ” .
ثم ظهرت منى زكي برفقة أطفالها وهي تشاركهم بعض الأنشطة وتلعب معهم وظهروا هم أيضا وهم يساعدونها في بعض الأعمال المنزلية ” .
وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” دردشة في الحظر .. خليك في البيت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول لمنى زكي مع أولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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