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كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - أعلن ” أندريه راجولينا ” رئيس مدغشقر للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية عن التوصل إلى علاج عشبي محلي زعم أنه يعالج الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويقي منها .
ويتمثل هذا العلاج في مشروب ” شاي عشبي ” والذي الذي أطلق عليه اسم ” كوفيد العضوي ” وهو مشتق من عشبة ” الشيح ” وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى .
وقال رئيس مدغشقر عن هذا العلاج : ” لقد أجريت الاختبارات .. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج ” .
وتابع وهو يرتشف جرعة منه : ” هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام .. سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل ” .
وقال المدير العام لمعهد مدغشقر الدكتور ” تشارلز أندريانجارا ” : ” سيستخدم كوفيد العضوي كعلاج وقائي .. لكن الملاحظات السريرية أظهرت اتجاها نحو فعاليته في علاج كوفيد – 19 ” .
يذكر إنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا .. كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره .
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أفريقية تعلن عن مشروب ” معجزة ” للعلاج والوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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