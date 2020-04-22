دولة أفريقية تعلن عن مشروب ” معجزة ” للعلاج والوقاية من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - أعلن ” أندريه راجولينا ” رئيس مدغشقر للوزراء والدبلوماسيين والصحفيين في معهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية عن التوصل إلى علاج عشبي محلي زعم أنه يعالج الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويقي منها .

ويتمثل هذا العلاج في مشروب ” شاي عشبي ” والذي الذي أطلق عليه اسم ” كوفيد العضوي ” وهو مشتق من عشبة ” الشيح ” وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى .

وقال رئيس مدغشقر عن هذا العلاج : ” لقد أجريت الاختبارات .. وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج ” .

وتابع وهو يرتشف جرعة منه : ” هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام .. سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم أمامكم لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل ” .

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وقال المدير العام لمعهد مدغشقر الدكتور ” تشارلز أندريانجارا ” : ” سيستخدم كوفيد العضوي كعلاج وقائي .. لكن الملاحظات السريرية أظهرت اتجاها نحو فعاليته في علاج كوفيد – 19 ” .

يذكر إنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا .. كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره .