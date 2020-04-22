شاهد.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بوصلة رقص بالمنشفة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 02:57 مساءً - أثارت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية الجدل بظهورها بالمنشفة في احدث ظهور لها على حسابها على انستغرام.
وظهرت لاميتا فرنجية في مقطع فيديو قصير وهي ترقص بينما كانت تلف جسدها بمنشفة وتضع على شعرها منشفة اخرى.
وانهت لاميتا فرنجية بإنهاء رقصتها برمي المنشفة التي كانت على شعرها وعلقت كاتبة: “اجواء الصباح”.
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