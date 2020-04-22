ديمي لوفاتو تجمع 2 مليون دولار تبرعات لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، البالغة من العمر 27 عامًا، اصبحت مهتمة مؤخرا، بالعديد من القضايا في حياتها، ومنها قضية الصحة العقلية ومعاناتها منها لسنوات طويلة.

النجمة العالمية لم تقف مكتوفة الأيدى مع فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتأثرت به الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر على صعيدي عدد الإصابات والوفيات، واستغلت حاجة الناس في هذه الظروف الصعبة وحجرهم في منازلهم، وأطلقت حملة تبرعات لدعم من يعانون من الأمراض العقلية.

وبالفعل، نجحت الحملة بشكل ضخم، وجمعت لوفاتو 2 مليون دولار حتى الآن، مع العلم بأنها أطلقت الحملة منذ يومين فقط.

وأعلنت النجمة العالمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنها تساعد في إطلاق صندوق الصحة النفسية “The Mental Health Fund”، لمساعدة أولئك الذين يعانون من القلق والأمراض العقلية وسط جائحة الفيروس المتفشي عن طريق دعم أربع منظمات مخصصة للاستشارات في الأزمات عبر الرسائل النصية.

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وكتبت ديمي لوفاتو في تعليق عبر حسابها على موقع إنستجرام قائلة: لقد ترك الكثيرون بمفردهم بأفكارهم وقلقهم ومسيئيهم - ويكافحون الريبة في هذه الأوقات، لهذا السبب أنا أساعد في إطلاق #TheMentalHealthFund لدعم المنظمات التي تلبي الطلب المتزايد في مجال استشارات الأزمات بسبب COVID-19، أنت لست وحدك، المساعدة سريعة ومجانية ومتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويهدف صندوق الصحة العقلية إلى جمع 5 ملايين دولار من خلال صفحة “GoFundMe” لدعم خط الرسائل النصية للأزمات في الولايات المتحدة، والمنظمات المماثلة لاستشارات الأزمات في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا.

وقالت النجمة العالمية لمجلة بيبول: من المهم جدًا أن يمتلك الناس هذه الخطوط لأنك أحيانًا تشعر بالوحدة حقًا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث، أنت تخشى أن تكون هذه الأفكار مظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، هذا هو المكان الذي يأتي فيه هذا، يمكن أن يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون.

وأضافت المغنية الشهيرة : طلب المساعدة ليس علامة ضعف، إنها علامة قوة، في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة، فنحن ضعفاء، لكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة، مهما كان الشكل أو الطريقة لذلك.