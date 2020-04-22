راغب علامة يضم أغنية باللهجة المصرية لألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب اللبنانى راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألبومه المقبل، تحمل الطابع المقسوم، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقى محمد هارون، وينتظر علامة انتهاء ازمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسجليها وضمها للألبوم المقرر طرحه نهاية العام الجارى حسبما أكد موزع الأغنية محمد هارون لـ”اليوم السابع”

وكان راغب قد طرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان”انتو أملنا” للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

والجدير بالذكر أن النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات المختلفة في لبنان لمواجهة تفشّي وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، قائلاً، “أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً.