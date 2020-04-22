أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير «الحارث» مع ياسمين رئيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الحارث”، يوم الاثنين 20 إبريل، وذلك بعد فترة من انطلاق التصوير حيث شهد العمل عدة توقفات بسبب الظروف التي تمر بها مصر إضافة إلى انشغال عدد من الفنانين المشاركين فيه بأعمال أخرى في، ليتم استئناف التصوير مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الأسبوعين الماضين وتم الانتهاء من آخر المشاهد.

ويشارك في بطولة فيلم الحارث”، أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر في أولى تحاربه الاخراجية في الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان

وفى سياق آخر ينتظز أحمد الفيشاوى طرح فيلمه الجديد “أشباح أوروبا” الذى انتهى من تصويره منذ فترة، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.