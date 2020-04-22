خاص- مسلسلات تركية تغزو الشاشات اللبنانية في رمضان… وهذا رأي مروان حداد

لا شك في أن انتفاضة 17 تشرين الأول الفائت وانتشار فيروس كورونا أرخيا بظلالهما على القنوات اللبنانية، حيث تحاول المحطات الإستمرار بصعوبة في ظل تراجع سوق الإعلانات والأزمة المالية، بالإضافة الى الجمود في البلد بسبب قرار التعبئة العامة للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقد لفتنا عرض محط MTV في شهر رمضان المبارك ثلاث مسلسلات تركية وهي “حكايتنا”، “مرارة الحب” و”إمرأة”، حيث يعتبر هذا الموضوع سابقة حتى لو لم يتم عرضها في وقت الذروة وذلك بعد خروج مسلسلات شركة الصبّاح وهي “الهيبة4″، “2020” و “من الآخر” من المنافسة عقب إيقاف التصوير لمدة ثلاثة أسابيع بسبب كورونا. فلم يكن أمام قناة المر إلا ان تتخذ القرار بسرعة لتغيير برمجتها في شهر الصوم، حيث ستعرض أيضاً مسلسل “اولاد آدم” على ان تستكمل عرض مسلسل “بردانة أنا”.

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أيضًا محطة “الجديد” خرجت كلياً من السباق الرمضاني حيث ستعرض مجموعة من المسلسلات السورية القديمة خلال شهر الصوم، بالاضافة الى ثلاثة مسلسلات تركية مدبلجة، هي: “حبّ أسود أبيض”، “البحر الأسود” و”فضيلة خانم”.

نذكر ان المسلسلات التركية مدبلجة الى اللغة العربية على أمل أن تتخذ المحطات قرارها بعرض الأعمال مترجمة لأن اثناء الدوبلاج تفقد المسلسلات قيمتها ورهجتها وحميميتها وذلك بسبب أن النجوم الأتراك يتمتعون بمشاعر خاصة بأدائهم لأدوارهم.

كما كان لافتاً تغريدة، صاحب شركة مروى غروب، المنتج مروان حداد الذي وصف الوضع بالاحتلال. مشيراً الى ان المسلسلات التركية عادت لتحتل الشاشات على حساب الدراما اللبنانية وهذا مؤشر خطر وقال: “من نتائج الكورونا السلبية ان المسلسلات التركية عادت لتحتل الشاشات على حساب الدراما اللبنانية وهذا مؤشر خطير لا يبشر بالخير خوفي ان نعود بالزمن الى ايام المسلسلات المكسيكية المدبلجة انما هذه المرة تركيا بدل المكسيك”.