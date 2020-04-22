عابد فهد "مكشوف عنه الحجاب".. ومحمد حداقي بلوك جاستن بيبر في الساحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان السوري عابد فهد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دقيقة صمت" الذي لعب بطولته إلى جانب خالد القيش، وكان من كتابة سامر رضوان وإخراج التونسي الراحل شوقي المجري، ومسلسل "عندما تشيخ الذئاب" الذي لعب بطولته إلى جانب سلوم حداد وسمر سامي، يستعد الفنان للمشاركة في الموسم الحالي الذي سيبدأ بعد أقل من يومين من خلال مسلسل "الساحر".

ويبدو أن فهد، سيقدم في الساحر شخصية جديدة ومختلفة خاصة عن الموسم الماضي، حيث سيجسد دور "مينا" رجل يملك كاريزما مميزة تجعله يقتحم عالم الكبار ويبدع فيه.

وبحسب بعض التسريبات التي أكدها البرومو الخاص بالعمل، فإن فهد سيلعب دور ساحر مكشوف عنه الحجاب يخدع الناس ويوهمهم بأنه قادرٌ على كشف المستور والمستقبل، ليقدم بذلك دورا يحمل بعض الغموض بالإضافة لمروره ببعض المواقف التي لا تخلو من الكوميديا.

وفي السياق ذاته لفت الفنان السوري محمد حداقي، والمشارك في المسلسل أيضا، الأنظار إليه بعد تسريب صور من كواليس العمل يظهر فيها بشعر ملون وشكل مختلف عمّا اعتاده الجمهور.

وفي الصور المنتشرة التي جمعت فهد وحداقي يظهر النجمان بشعرٍ أشقر وشكل مختلف، حتى أن البعض شبه حداقي بالفنان العالمي جاستن بيبر، فيما عبر آخرون عن حماستهم لمشاهدتهما ضمن أحداث المسلسل وماذا سيقدمان بهذا اللوك الذي يظهران فيه للمرة الأولى في تاريخهما الفني.

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وعلى صعيد متصل سجل الفنان اللبناني جوزيف عطية شارة مسلسل الساحر، وتم تداوله في اليومين الماضيين، والتي كشفت كلماتها أيضًا ما تم تداوله حول شخصية عابد فهد في العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل اللبنانية ستيفاني صليبا، والفنان السوري عبدالهادي صباغ وعدد كبير من النجوم وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ سلام كسيري، وسيناريو وحوار حازم سليمان.

يُشار إلى أن الفنان السوري سيشارك في مسلسل آخر خلال هذا الموسم وهو مسلسل "هوس" إلى جانب اللبنانية هبه طوجي، بالإضافة إلى كارمن لبس، ويوسف حداد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول شخصية تتعرض لتحولات كثيرة، وجريمة كبرى يتم ارتكابها بطريقة ما، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ ناديا اﻷحمر وإخراج محمد لطفي.