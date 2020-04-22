خالد عبد الرحمن: سأقدم فيلما من تأليفي.. وطلال مداح كان طيب القلب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السعودي خالد عبد الرحمن عن مفاجأة لجمهوره، تتمثل في فيلم جديد سيقوم ببطولته، مشيرًا إلى أنه تولى أيضًا مهمة كتابته.

وقال عبد الرحمن في بث مباشر مشترك عبر حسابه الشخصي وشركة روتانا: "أحضر لفيلم جديد، أنا صاحب القصة، وهي قصة حقيقية، بدأنا تقريبًا بالكتابة، ولمينا الموضوع بالكامل، ولكن ما بعد جزئناه وفرغناه".

وأضاف: "العمل يحتوي القصائد اللي انكتبت بالتفاصيل طبعًا، وإن شاء الله نبدأ فيه بعد عودة الحياة لطبيعتها عقب أزمة كورونا".

وعمّا يفعله في الحجر المنزلي، قال عبد الرحمن: "أول شيء نحمد الله على هالنعمة، إننا تحت رحمة رب العالمين، مرتاحين وعايشين في هدوء وسلام، وحتى لو كانت القعدة متكررة إلا أننا في راحة ولله الحمد".

وأضاف: "إحنا لازلنا نصور تحت ضوابط معينة وضعها لنا المسؤولون، معنا ترخيص التصوير في مدة معينة قياسية، ونعمل على إنهاء مسلسل ضرب الرمل، ومعنا عدد من النجوم بينهم ريتا حرب من لبنان، أميرة محمد من البحرين، مروة محمد من السعودية، وبعض الشباب".

وعن اتخاذه خطوة التمثيل في مشواره، قال: "ما فيها دراسة بقدر ما فيها قناعة، جلست أكتر من مرة مع المخرج ماجد الريان، في البداية ما وصلتني الفكرة بشكل واضح، حتى آخر لقاء شرحلي الموضوع في ضرب الرمل بتفاصيل أدق، استوعبت القصة، واجتمعنا اجتماع نهائي، واتفقنا على أنني أقوم بدور بطولة".

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وعن علاقته بالفنان طلال مداح، قال خالد: "كانت طيبة وممتازة، كان الله يرحمه طيب القلب، إنسان قلبه نقي وخالي من الخبث، تلقائي جدًا، ما عنده تصنع ولا تمثيل، كان في منتهى البساطة".

وكان الفنان السعودي خالد عبدالرحمن قد خرج عن صمته مؤخرًا إزاء غضب بعض النشطاء في المملكة منه بسبب خرقه حظر التجوال، الذي أقره الملك سلمان كنوع من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الأمر خارج عن إرادته ولم يقصد عدم الالتزام بمنع التجول نظرًا لظروف سفره.

وقال خالد عبد الرحمن، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، كشف فيه تفاصيل ما حدث، موضحًا أنه غادر مستشفى الحرس الوطني بعد أخذ دواء الحزام الناري، وذلك قبل العصر ثم اتجه مسافرًا للقصيم.

وأضاف قائلا: "صليت المغرب في بريدة وبعدها استوقفتني نقطة تفتيش للحرس الوطني ليستوضحوا مني الأمر وسألوا لماذا لم ألتزم بقرار منع التجول؟"، منوها أنه شرح لهم من أين أتى والسبب.