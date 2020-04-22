انتحار ملكة جمال Playboy آشلي ماتينغلي عن عمر 33 عاماً

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت تقارير صحفية عديدة وفاة نجمة playboy السابقة "آشلي ماتينغلي" عن عمر يناهز 33 عاماً.
وتم العثور على العارضة الشقراء ميتة في منزلها في أوستن تكساس حيث يُعتقد أنها متوفية منذ يومين من اكتشاف الجثة.
وكشفت شقيقة آشلي كريستي لموقع TMZ الإخباري أن شقيقتها تركت رسالة انتحار في مكان الحادث.
واشتهرت آشلي كملكة جمال playboy لعام 2011 ، وكشف عائلتها أنها كانت تحاول لملمة حياتها وتكافح مع إدمان الكحول.
وعبّرت شقيقتها عن حزنها الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقالت: "لأنني لم أجد الكلمات المناسبة لذلك سأترك هذه الرسالة هنا: "أنا أحبك وسوف أفتقدك كل يوم وأنا أعلم بأنك أروع ملاك في السماء".
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