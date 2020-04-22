شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لجينفير لوبيز بسبب صورة على "انستجرام" من عام 2017.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت النجمة العالمية جينفير لوبيز لأزمة جديدة بسبب صورة لها بحسابها الشخصى بموقع "انستجرام"، حيث طالبها مصور أمريكي يدعي "ستيف ساندرز" بمبلغ 150 ألف دولار، واتهمها بالتعدي علي حقوق الطبع والنشر.

وقد تم رفع الدعوى في محكمة اتحادية في نيويورك من قبل محامي نيابة عن المصور، وذلك بسبب استخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدامها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض، وفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

و شاركت جينيفر الصورة على حسابها الخاص بها بموقع انستجرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع، وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على "أنستجرام" عندما نشرت في يونيو 2017.

فاجأ الثنائي جينيفر لوبيز وزوجها السابق المغني ديدي العالم ، وذلك بعدما خرجا في فيديو لايف معاً، وذلك في حفل اون لاين تم بغرض جني الأرباح إلي ضحايا كورونا، وقد ظهرت خلال الفيديو وهي ترقص معه.

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المفاجأة تمثلت في أن هذا الظهور للثنائي ربما هو الأول لهما معاً منذ انفصالهما في عام 2001، بعد 3 سنوات من الزواج خطفا فيها أنظار العالم لهما طوال تلك الفترة، قبل أن يستقرا علي الانفصال لخلافات كبيرة.

ولكن بسبب كورونا تجمع الثنائي مجدداً بل وشهد الفيديو الذي تواجدا فيه علي رقصهما معاً ومبادلتهما الحديث معاً وكأن شيء لم يكن بينهما مثلما ظهر خلال الفيديو.

وكانت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز قد نظمت مؤخراً احتفال خاص ومختلف بعيد الفصح وأعياد الربيع، مع أبنائها الأربعة و صديقها اليكس رودريجز، حيث قامت بتجهيز لعبة صيد البيض " Egg Hunt الشهيرة لأطفالها، وفى النهاية أهدتهم جميعا هدايا عيد الفصح.

ونشر أليكس رودريجز فيديو للاحتفال، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :"عيد فصح سعيد..مع كل شيء يحدث الآن ، شعرت بالارتياح للعودة إلى القليل من الحياة الطبيعية فى الاحتفال بعيد الفصح..وضعت جين معا لعبة Egg Hunt المدهشة التي يحبها الأطفال .. وحققت ايلا الفوز الكبير"