راغب علامة: أتكلّم مع الورود وأزرعها فى أرضى أثمن وأجمل الأشياء فى حياتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رحلة مع كلبه الخاص داخل أرضه الزراعية، أكد النجم اللبنانى راغب علامة، أن هذه الأرض يعتبرها من أغلى وأثمن وأجمل الأشياء فى حياته.





وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "تأمّل مليّاً فى الطبيعة.. ومن ثمّ ستفهم كلّ شيء بطريقةٍ أفضل، اليوم أتكلّم مع الورود، وأزرعها فى أرضى التى أعتبرها من أغلى وأثمن وأجمل الأشياء فى حياتى".



راغب علامة

من ناحية أخرى، يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألبومه المقبل، تحمل الطابع المقسوم، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقى محمد هارون، وينتظر علامة انتهاء ازمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسجليها وضمها للألبوم المقرر طرحه نهاية العام الجارى حسبما أكد موزع الأغنية محمد هارون لـ"الخليج 365".

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وطرح راغب علامة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب.

وكان النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً، "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً.