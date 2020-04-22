شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أجمل وجه والتى قطعت أصبع جوني ديب .. فى عيد ميلاد آمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة امبر هيرد بعيد ميلادها الـ 34، وفي رصيدها العديد من الأعمال المميزة التي قامت ببطولتها مما جعلها من أهم نجمات هوليوود خلال السنوات الأخيرة بمشاركتها في بطولة أفلام ناجحة للغاية مثل "اكوامان".



امبر هيرد

ولكن ربما لا يعرف كثيرون معلومات كافية عن النجمة الجميلة، والتي تخفي وراء وجهها الجميل العديد من الأزمات أبرزها خلافاتها مع زوجها السابق جوني ديب مثلما نتعرض خلال السطور التالية.

1- قبل اربع سنوات صنفت أمبر هيرد على أنها صاحبة أجمل وجه في العالم، وذلك استناداً إلي أسس علمية قام بها أحد المراكز الشهيرة في لندن، لتتفوق علي نجمات مثل سكارليت جوهانسون، كيم كارداشيان، وغيرهن.



امبر هيرد

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2- سيطرت خلافات وأزمات هيرد وجوني ديب علي الساحة طوال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر للثنائي، ولكن الخسائر الكبرى جاءت مؤخراً لـ هيرد بعدما تسرب تسجيل صوتي لها أثناء تسببها في تشويه أصبع جوني ديب بعدما تعدت عليه أثناء مشاجرة بينهما خلال فترة زواجهما.



امبر هيرد

3- ما ان تم التسريب حتي تعرضت امبر هيرد لحملة كبيرة من الهجوم وصلت لحد المطالبة بابعادها عن فيلم "اكوامان" وتحديداً الجزء الثاني منه.

4- بعيداً عن خلافاتها مع ديب فى عام 2010 أعلنت هيرد عن دعمها للشواذ، كما أعلنت أنها واحدة منهم حينما شاركت فى مظاهرة لدعمهم وحرصت على الظهور فى المناسبات وقتها بصحبة صديقتها.

5- ربما لا يعرف كثيرون أن النجمة الشابة ملحدة وتمردت علي كل الأديان منذ سن الـ 16 بسبب موت حبيبها فى حادث سيارة، لتدخل في حالة نفسية سيئة وصلت لحد الالحاد وترك المدرسة الثانوية.