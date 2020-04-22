شكرا لقرائتكم خبر عن "جو يمشى مع الحظر".. هيفاء وهبى تظهر بالبيجامة فى صورة "سيلفى" من منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من أكثر النجوم تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة للحظاته المنزلية خاصة مع بداية الحظر المنزلي الذي يعيشه سكان العالم بسبب كورونا، وتشارك هيفاء وهبي بين الحين والآخر اللحظات الطريفة لها مع أسرتها وأصدقائها، ونشرت النجم هيفاء وهبي صورة لها على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وهي ترتدى بيجامة المنزل وتلتقط صورة سيلفي أمام مرآة شقتها.



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هيفاء وهبى بالبيجامة فى منزلها

وفي وقت سابق، حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، على أداء التمارين الرياضة مع والدتها فى المنزل، خلال فترة الحجر الصحى الإلزامى للوقاية من انتشار وتفشى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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ونشرت هيفاء، عبر حسابها على انستجرام، فيديو وهى تقوم بآداء بعض التمرينات مع والدتها فى المنزل، وارتدت كل منهما الكمامة وقفاز فى اليدين، صحبته بتعليق: "مارسوا الرياضة مع والديكم وأقاربكم فى البيت خلال هذا الحجر الصحى، ساعدوهم على البقاء نشيطين لتقوية مناعتهم".

وعلى جانب آخر، كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت "هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة.

وأضافت هيفاء قائلة: "إحساس إليسا فيها عالى جدا، وانبسطت جدا بظهورى فى الكليب، والمفارقة كنت لا أعرف موعد التصوير، وفوجئت بها تتحدث معى، وتخبرنى بالتصوير فطلبت منها مهلة للاستعداد، وخرج الكليب كما شاهده الجمهور ولبساطة الأغنية خرجت بهذا الجمال، مؤكدة أنها لا يمكن أن تتأخر عن إليسا فى أى وقت.

أما عن توقف تصوير مسلسلها "أسود فاتح"، أكدت هيفاء هذه المعلومة أردفت أنها لم تكن تمانع توقف التصوير، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية والشروط الصعبة التى وضعتها الجهات الأمنية فى لبنان، والتى صعبت الموقف على حد قولها، مما استلزم توقف التصوير حتى لا يخرج هذا العمل بشكل غير لائق.