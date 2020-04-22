شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور أحمد حلمى ينتهى من غناء تتر مسلسل " لف وأرجع تاني " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهي النجم أحمد حلمي من تسجيل تتر مسلسله الإذاعي "لف وأرجع تاني" من كلمات ملاك عادل وألحان معتز أمين وتوزيع محمد عباس المسلسل يذاع علي راديوالنيل خلال شهر رمضان المبارك ويشارك حلمي البطولة في هذا المسلسل هنا الزاهد

وكان الراديو طرح الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل الإذاعي "لف وارجع تانى" وتضمن مشهدا ضاحكا جمع أحمد حلمى وهنا الزاهد ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف مجدي الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع في تمام الساعة ‏‏3.30 عصرا

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وهنأ الفنان أحمد فهمي زوجته هنا الزاهد على مسلسلها الإذاعي الجديد "لف وارجع تاني"، مع الفنان أحمد حلمي، ونشر بوستر المسلسل، عبر خاصية "الاستوري"، بحسابه علي موقع انستجرام، وكتب على الصورة: مبروك هنضحك جامد.

يذكر أن أحمد وهنا سيواجهان منافسة قوية إذاعيا من نجوم الكوميديا، حيث تذيع نفس المحطة مسلسل دفعة محمد صلاح من بطولة مصطفي خاطر ومي كساب، كما تعود النجمة إسعاد يونس للمشاركة في الدراما الإذاعية بمسلسل كوميدي مع النجم بيومي فؤاد بعنوان "فرح عديله".

آخر ظهور للفنان احمد حلمي في الدراما الإذاعية كانت العام الماضى بمسلسل وش في وش وكان يشاركه البطولة داليا البحيرى واحمد حلاوة وسلوى عثمان وليلي عز