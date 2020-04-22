شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية عمرو عبد السميع: كان أخا وصديقا وإنسانا وطنيا بمعنى الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنان القديرة يسرا، الصحفى والإعلامى الراحل عمرو عبد السميع، الذى وافتة المنية، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أنه كان أخا وصديقا وإنسانا وطنيا بما تحمله الكلمة من معنى.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمى على تويتر: "فقدت مصر قامة من قامات الصحافة، الصحفى الكبير عمرو عبد السميع، إنسان وطنى بمعنى الكلمة مثقف بكل المقاييس، كنت أخا وصديقا، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون".





وتوفى الدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، أمس الثلاثاء، بعد مروره بأزمة صحية حرجة خلال الأيام الماضية، ويعد واحدا من أبرز كتاب جريدة الأهرام، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمقابر العائلة أول طريق السويس.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة تمنت الشفاء للدكتور عمرو عبد السميع الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، إثر مروره أزمة صحية حرجة، وهو من أبرز كتاب جريدة الأهرام، ومشهود له بالمواقف الوطنية والتصدى لحملات الهجوم على مصر فى الداخل والخارج، ومخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى، إلا أنه وافته المنية صباح أمس .

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من ناحية أخرى، أكدت يسرا أنها لا تزال تواصل تصوير مسلسل "خيانة عهد"، للحاق بالموسم الرمضانى والانتهاء من تصويره قريبا، معربة عن أمنياتها فى أن ينال إعجاب الجمهور.

وعن رأيها فى تتر المسلسل الذى يغنيه الفنان مصطفى حجاج، قالت يسرا: "التتر بديع.. مدحت كاتب كلام محصلش.. ومصطفى حجاج غنّاه بشكل ميتوصفش وعمرو مصطفى عامل لحن تحفة، التتر كله على بعضه بديع".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وهنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.